Вспышка на Солнце оборвала радиосвязь на западе США Ученые предсказывают новые энергетические выбросы.
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
09:27 (мск), источник: ТАСС

Законопроект о продаже ипотечных квартир с маткапиталом внесут в Госдуму в ближайшие дни

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Законопроект об упрощении продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщила в четверг на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» в Благовещенске первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки. Буквально на днях мы внесем такой проект, который решит эту проблему», — сказала она.

Буцкая пояснила, что органы опеки не разрешают продавать такие квартиры, даже если семья хочет улучшить жилищные условия.

«Потому что это ипотечная квартира. Вы можете не выплатить ипотеку, и ребенок останется без всего, — сказала она. — Но сколько семей не смогли сделать важный шаг — не смогли “расшириться”, не смогли переехать в тот регион, где они хотят жить».

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» — экспертная площадка, на которой в формате дискуссии федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы демографии и вырабатывают решения по улучшению демографии на Дальнем Востоке и в Арктике. В 2023 году восьмая по счету Демографическая конференция проходит в Благовещенске.

Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский заявил, после чего власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта
Лавров о судьбе ЧВК "Вагнер" в странах Африки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазаконипотеканедвижимость