11:07 (мск), источник: РБК Life
Ученые обнаружили ранее неизученные структуры во внутреннем ядре Земли
Найдено множество прослоек с разной плотностью и химическим составом.
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Ученые из Университета штата Юта изучили структуру внутреннего ядра Земли и обнаружили в нем большое количество прослоек с разнообразными составом и структурой. Это говорит о быстром росте ядра Земли на первых этапах формирования планеты. Работу исследователей опубликовал журнал Nature.
Диаметр Земли составляет около 12 750 км, а ее внутренняя структура состоит из четырех слоев: твердой коры снаружи, мантии, внешнего ядра из магмы и твердого внутреннего ядра. Это внутреннее ядро диаметром около 2440 км было обнаружено в 1930-х годах на основе поведения сейсмических волн.
Еще в начале 2000-х ученые предположили, что внутреннее ядро может содержать еще одну часть, однако лишь сейчас убедились в этом. Исследователи изучили данные международной сейсмографической сети ICS, установившей на планете ряд высокочувствительных сейсмографов для фиксации всевозможных колебаний планеты.
По данным исследователей, около 2,45 тыс. толчков в недрах Земли достигали внутреннего ядра и отражались обратно, что позволило изучить самую отдаленную структуру планеты на разных глубинах. В ходе анализа специалисты выяснили, что во внутреннем ядре существует множество прослоек разной плотности, с разным химическим составом и другими свойствами.
Незадолго до этого зарубежные ученые также сообщили, что в ядре Земли имеется «отчетливая шарообразная структура из железа и никеля» диаметром около 1350 км. Внутреннее ядро медленно увеличивается в размерах за счет затвердевания расплавленных материалов внешнего ядра по мере того, как планета постепенно остывает.