11:20 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые обнаружили, что мужские и женские руки пахнут по-разному
Ученые из Флоридского международного университета обнаружили, что по запаху рук человека можно определить его пол с точностью до 96%.
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Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE. Это открытие можно будет использовать при проведении судебно-медицинской экспертизы при раскрытии преступлений.
Авторы работы провели эксперимент, в котором приняли участие 30 мужчин и 30 женщин. Участники в течение часа не мыли руки, затем их просили подержать в руках обработанную марлю в течение 10 минут. Таким образом на ткани вместе с эпидермисом оставались летучие органические соединения (ЛОС). Эти вещества выделяются организмом, а их состав зависит от генетики хозяина, факторов окружающей среды и физиологических особенностей человека.
Ученые провели несколько разных анализов, в том числе газовую хроматографию, масс-спектрометрию и несколько статистических анализов. Как оказалось, по ЛОС можно определить пол человека с точностью 96,67%. Профили ЛОС значительно отличаются у мужчин и женщин, однако какие именно вещества и их соотношения отличают запах мужских рук от запаха женских рук, пока неизвестно. На этот вопрос ученые найдут ответ в будущих работах.