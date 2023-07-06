Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.) в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — пояснил он.
Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.
В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных, граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.
В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.
Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.