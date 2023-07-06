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12:29 (мск), источник: © РИА Новости

Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости
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«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.) в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — пояснил он.

Ранее на этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.

В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных, граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортным средством и регистрировать его.

В течение суток информация поступит в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного.

Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.

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