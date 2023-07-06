12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: птицы расстаются с партнерами из-за измен и долгой разлуки
Это показал анализ поведения 232 видов.
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Около 90% видов птиц имеют одного партнера в течение как минимум одного сезона размножения. Однако некоторые моногамные пернатые «разводятся» и находят себе новую пару.
Ученые из Китая и Германии выделили два ключевых фактора, которые ведут к расставаниям у птиц: беспорядочные половые связи самцов и миграции на большие расстояния. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
В основу научной работы лег мета-анализ поведения 232 видов птиц. Команда также дала самцам и самкам каждого вида отдельную «оценку распущенности» на основе опубликованной информации о поведении пернатых.
«У ржанок, ласточек, ласточек, иволг и черных дроздов был высокий уровень “разводов” и “распущенности” самцов, тогда как у буревестников, альбатросов, гусей и лебедей они были значительно ниже», — пишут ученые. Они также отмечают, что измены самок не приводят к расставанию.
Исследователи предположили, что в этом случае неуверенность в судьбе потомства толкает самцов к более активному участию в родительской заботе. Орнитологи также обнаружили, что у видов с более длинными расстояниями миграции уровень «разводов» выше, так как партнеры могут прилететь в конечный пункт в разное время и найти новую пару.
Недавно ученые нашли ответ на вопрос, что было раньше: курица или яйцо. Но он с эволюционным подвохом.
Олеся Маевская