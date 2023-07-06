13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семьи, где зарабатывает только женщина, менее удовлетворены жизнью
Однако если оба супруга безработные, они более счастливы.
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Ученые из Университета Бата (Великобритания) выяснили, что благополучие гетеросексуальных пар ниже, если женщина является единственным добытчиком в семье. Это показал мета-анализ данных за 14 лет, пишет The Conversation. Исследователи проанализировали ответы на опросники более 42 тысяч трудоспособных людей из девяти стран.
Они указывали уровень благополучия и удовлетворенности жизнью в целом и в настоящее время по шкале от нуля до десяти. Большинство людей дают оценку от пяти до восьми. При этом удовлетворенность жизнью мужчин составляет 5,86 балла, когда женщина является единственным добытчиком в семье, по сравнению с 7,16, когда единственным добытчиком является мужчина. Для женщин соответствующие показатели составляют 6,33 и 7,10 соответственно.
По данным опроса, безработные мужья испытывают настолько сильный психологический стресс, что предпочли бы, чтобы жена вообще не работала. В семьях, где безработными были оба супруга, мужья чувствовали себя значительно лучше. Ученые полагают, что несмотря на продолжающуюся в Европе работу по достижению гендерного равенства, способность финансово обеспечить семью все еще ассоциируется у большинства европейских мужчин с понятиями «хороший муж» и «хороший отец».
Недавно ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах». Женщины чаще и виртуознее добывают пропитание.
Олеся Маевская