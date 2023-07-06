В США нашли окаменелость возможного предка позвоночных возрастом 500 млн лет

ТАСС, 6 июля. Палеонтологи обнаружили на территории американского штата Юта самые древние на сегодняшний день отпечатки тела необычного существа — асцидии. Находка говорит о том, что эти животные начали вести неподвижный образ жизни на 50 млн лет раньше, чем предполагалось, сообщила в четверг пресс-служба американского Гарвардского университета. Подробности исследования описаны в работе, которая вышла в журнале Nature Communications.
«Удивительная сохранность этой окаменелости и ее рекордно большой возраст позволили нам многое выяснить о том, как проходила эволюция асцидий. В частности, до этой крайне интересной находки мы не могли точно определить то, какой образ жизни вели самые первые представители этой группы хордовых животных», — пояснил первый автор работы Карма Нанглу из Гарвардского университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Палеонтологи обнаружили в осадочных породах, сформировавшихся примерно 502 млн лет назад, древнейшие, при этом очень подробные окаменелости асцидий. Это класс морских животных типа оболочников, ведущих прикрепленный образ жизни. Их считают древнейшими представителями хордовых животных — обладателей внутреннего скелета, хорды, и нервной трубки. Из этих примитивных органов в ходе эволюции сформировались центральная нервная система и позвоночник привычных нам животных, включая человека.
Ученых особенно интересует эволюция оболочников, в частности асцидий, из-за их своеобразного жизненного развития. Дело в том, что личинки асцидий свободно плавают в воде, в их теле есть хорда и нервная трубка, но на более поздних стадиях развития они прикрепляются к морскому дну и лишаются этих признаков. Взрослую асцидию можно описать как мешок с сифонами, фильтрующими воду. На этой неподвижной стадии у нее практически не остается признаков хордового животного.
Древнейшие хордовые животные
Палеонтологи стремились получить ответ на вопрос, какими были предки современных асцидий — подвижными, как их личинки, или прикрепленными, как взрослые особи. В этом исследователям очень помогло изучение древнейшей окаменелости асцидии, которой они присвоили имя Megasiphon thylakos.
Животное жило в экваториальных морях Земли в середине кембрийской эры, в эпоху так называемого «кембрийского взрыва», когда резко увеличилось разнообразие живых существ. Авторы работы пишут, что это первая подтвержденная окаменелость оболочника с сохранившимся отпечатком мягких тканей.
Отпечаток мешкообразного тела M. thylakos сохранился настолько хорошо, что на нем видны следы мышц, которые открывали и закрывали сифоны. Сравнительный анализ показал сильное сходство мышечной структуры ископаемого с мускулатурой современных видов асцидий.
По мнению исследователей, находка подтверждает, что первые представители асцидий вели «двухфазный» тип жизни практически сразу после возникновения этого класса животных. Это ставит под сомнение предположения генетиков, которые считали, что такие хордовые животные появились значительно позже, около 450 млн лет назад.
Как надеются ученые, последующее изучение отпечатков тела M. thylakos и поиски других окаменелых останков древних асцидий помогут палеонтологам понять, как выглядел общий предок всех хордовых живых существ, к числу которых относится и человек. Пока на этот вопрос нет определенного ответа, так как известных отпечатков тел древних хордовых животных, относящихся к кембрийской эре, все еще очень мало.
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