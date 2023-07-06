16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае враждующие супруги по очереди отправили друг друга в психбольницу
Никто из них при этом не нарушил закон.
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В Китае враждующие муж и жена по очереди отправили друг друга на принудительное психиатрическое лечение. Как пишет Smcp.com, супруги начали ссориться и даже драться еще в 2021 году, и со временем их ненависть перешла на новый уровень. История всколыхнула социальные сети: многие шокированы тем, как просто доказать недееспособность человека.
Супругов из провинции Шаньси, о которых идет речь, в китайских СМИ называют Юань Цян и Цюй Янь. «Она держала меня взаперти в больнице в течение 80 дней», — пожаловался Юань. Мужчина утверждает, что Цюй намеренно сводила его с ума и доводила небольшие ссоры до истерик и рукоприкладства, чтобы присвоить себе общий семейный бизнес.
Юань даже посетил ряд местных больниц и получил несколько медицинских справок, подтверждающих, что у него диагностирована клиническая депрессия. Ситуация резко обострилась в октябре 2022 года, когда пятеро мужчин схватили его на выходе с работы, затащили в машину и отвезли в центр психического здоровья, где оставили в качестве пациента против его воли.
«Через час я увидел свою жену в палате и вдруг понял, что это был ее план», — рассказал Юань. В течение следующих 80 дней он был вынужден проходить курс лечения, при этом мужчине не разрешалось видеться ни с кем, кроме Цюй и ее друзей. В начале 2023 года Юаня наконец освободили со справкой о том, что он психически здоров.
А уже в феврале в психиатрическую клинику попала сама Цюй. Юань убедил врачей в том, что жена нездорова, показав видео, на котором она в приступе истерики ломает вещи в их доме. Женщине поставили диагноз шизофрения, однако всего через три дня родственники вызволили ее из медучреждения.
Цюй Янь тут же обратилась в полицию, но сотрудники правопорядка сказали, что доказательств для расследования недостаточно. Местная комиссия по здравоохранению также установила, что частные психиатрические клиники не нарушили никаких юридических требований в отношении диагностики и госпитализации психически больных. История Цюй и Юаня вызвала множество дискуссий о том, как легко отправить человека на принудительное лечение.
Недавно ученые выяснили, что семьи, в которых зарабатывает только женщина, менее удовлетворены жизнью. Однако если оба супруга безработные, они более счастливы.
Олеся Маевская