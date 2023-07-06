16:48 (мск), источник: Вокруг Света
Current Biology: открыт новый способ охоты клещей
Короткие лапки и неумение прыгать — не помеха для крошечного паукообразного.
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Клещи способны преодолевать по воздуху расстояния, в несколько раз превышающие их собственный размер, и все благодаря статическому электричеству, накопленному телом будущего хозяина. Это выяснили биологи из Бристольского университета (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Current Biology.
Сэм Ингланд и его коллеги задались вопросом — как сидящему в траве крошечному клещу удается цепляться за проходящую мимо теплокровную жертву, если та чаще всего находится к нему не вплотную, а на некотором расстоянии? У клещей короткие лапки и они не умеют прыгать, поэтому говорить: «на меня, пока я гулял по лужайке, прыгнул клещ», в корне неверно. Ингланд и его коллеги предположили, что единственная возможность для клеща добраться до хозяина — быть притянутым к его телу статическим электричеством.
«Известно, что многие животные, включая человека, способны аккумулировать на своем теле довольно значительный электростатический заряд», — объяснил Ингланд.
Это происходит естественным образом, в процессе трения об окружающую среду, например, когда мы, проходя, задеваем за траву, идем по песку, и так далее. Мы решили проверить, достаточно ли такого статического заряда для того, чтобы клещи могли по воздуху «долетать» до своих жертв.
Ученые сначала провели серию экспериментов со статически заряженным кроличьим мехом и другими материалами — их сверху приближали к клещам и смотрели, что происходит. Оказалось, что заряженные поверхности действительно заставляют клещей пролететь по воздуху вверх расстояние в несколько миллиметров или даже сантиметров (что эквивалентно тому, как если бы человек подпрыгнул вверх на несколько пролетов лестницы).
Затем исследователи рассчитали минимальную силу электрического поля, которое создается при трении животного о траву, в которой его поджидают клещи, а также с помощью экспериментов определили минимальную силу заряда, необходимого, что притянуть клеща. Оказалось, что второй показатель меньше первого, а значит, в природе клещи, скорее всего, используют именно такой механизм, охотясь на жертву.
Ингланд и его коллеги считают, что этот способ может быть универсальным — точно так же, притягиваясь к телу невидимым статическим электричеством, к хозяевам попадают и другие паразиты — клопы, блохи, вши. А это, в свою очередь, позволяет по-новому взглянуть на методы защиты от них — возможно, антистатический спрей будет работать в этом случае гораздо эффективнее, чем репеллент.