16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В немецком городе будут штрафовать за хлопанье дверью машины
Нарушителю придется отдать до 8 тысяч рублей.
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Портал HLN сообщает, что власти коммуны Эрдманнхаузен на юго-западе Германии ввели штраф за хлопанье дверью автомобиля. Так хотят уменьшить шумовое загрязнение в городе.
Например, любой, кто подаст сигнал или слишком сильно закроет дверь автомобиля, может рассчитывать на штраф в размере до 80 евро (около 8 тысяч рублей). Также его можно получить за работающий во время остановки двигатель машины, слишком громкую погрузку или разгрузку транспорта.
В коммуне проживает всего пять тысяч человек. Представители власти отмечают, что в летнее время вопрос о шумовом загрязнении становится в Эрдманнхаузене приоритетным.
Недавно город в Италии ввел штрафы для тех, кто слишком долго фотографируется. Речь идет о селфи туристов.
Олеся Маевская