18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: одна бессонная ночь может помочь побороть депрессию
Как минимум может улучшиться настроение.
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Международная группа ученых из США, Китая и Канады использовали функциональную МРТ, чтобы сравнить, как меняется активность в разных областях мозга после одной бессонной ночи. Они рассмотрели данные 30 людей с серьезным депрессивным расстройством и 38 человек, не страдающих подобным недугом. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.
Эксперимент проводился в течение пяти дней. Сначала участникам позволяли спать как обычно, а следом их ждала бессонная ночь. При этом каждые два часа бодрствования испытуемые заполняли анкеты о своем настроении, в то время как ученые следили за активностью их мозга с помощью МРТ.
После ночи без сна у большинства участников (вне зависимости от состояния ментального здоровья) ухудшилось настроение. Однако у 43% испытуемых с депрессивными эпизодами в анамнезе настроение, наоборот, улучшилось. При этом наблюдалась взаимосвязь активности миндалины и передней поясной коры головного мозга.
Эта область помимо прочего играет значительную роль в способности контролировать эмоциональные состояния как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает депрессией. Ученые считают, что связь «миндалина — поясная кора» может ассоциироваться с устойчивостью нервной системы к нарушению настроения после бессонной ночи и, таким образом, может стать потенциальной мишенью для лечения депрессии.
Недавно 80-летний житель Вьетнама заявил, что не спал 60 лет. Ученые уверены, что он не осознает, где сон, а где реальность.
Олеся Маевская