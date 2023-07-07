12:50 (мск), источник: РБК Life
Археологи нашли в Белгороде монету времен царя Михаила Романова
А также деньги эпохи Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Николая II.
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Археологи нашли старинные монеты XVII — начала XX веков во время раскопок в центре Белгорода. Среди древних артефактов был обнаружен редкий экземпляр времен царя Михаила Романова — первого русского правителя из династии Романовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Раскопки ведутся на месте объекта культурного наследия «Культурный слой города Белгорода XVII — нач. XX вв.», где в скором времени возведут «Белый квартал».
Одной из главных находок ученых стала серебряная монета, которую нередко называют «чешуей». Их чеканили более 300 лет — с правления князя Дмитрия Донского до времен императора Петра I в начале XVIII века.
«Чешуйка — самая ранняя из найденных на сегодняшний день монет. Она была отчеканена во времена правления царя Михаила Федоровича Романова, в годы его царствования (1613−1645). Материал монеты — серебро, вес — 0,46 грамма», — цитирует пресс-служба лаборанта археологической организации Олега Попова.
Вместе с тем археологи нашли денгу — медные монеты времен правления императрицы Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Кроме того, были обнаружены монета, отчеканенная к коронации императора Николая II, и цинковая монета номиналом 10 пфеннигов, выпущенная в 1917 году. Все находки будут переданы в Белгородский областной краеведческий музей после завершения раскопок.
Незадолго до этого в провинции Цинхай на северо-западе Китая были обнаружены десятки древних наскальных рисунков. Их возраст составляет около 3,2 тыс. лет. На изображениях можно увидеть фигуры людей, многочисленных животных, также встречаются рисунки двухколесных повозок и различные символы.