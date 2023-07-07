12:39 (мск), источник: Вокруг Света
Археологи ИАЭТ СО РАН обнаружили в Хакасии курган с колесничим бронзового века
Археологи рассказали про необычное захоронение бронзового века.
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Новосибирские археологи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во время раскопок в Аскизском районе Хакасии обнаружили стоянку и кладбище древних людей, живших на этих землях в бронзовом веке в течение нескольких столетий.
Многие захоронения сохранились нетронутыми, и одним из самых уникальных оказался курган с погребенными в нем останками колесничего. По словам ученых, это важная и удивительная находка, так как ранее не было известно о существовании конных колесниц в те времена.
Раскопки изначально планировали проводить на двух разных объектах, это «Могильник Станция Камышта — 7» и «Стоянка Станция Камышта — 6». Но первые же стратиграфические исследования местности показали, что курганы и поселение занимают единую надпойменную поверхность.
Это свидетельство того, что они существовали одновременно: жители стоянки были теми, кто строил курганы и хоронил своих мертвецов в этом могильнике. Современным языком — это была деревня и ее кладбище.
Захоронения делались на протяжении четырех столетий. Как говорят археологи, за это время сменилось несколько археологических культур. Поэтому теперь у экспертов есть уникальная возможность проследить за тем, как менялись обычаи и жизнь древних людей, на протяжении 400 лет занимавших эти территории общей площадью почти 26 тысяч м2.
Хотя археологические памятники, видимо, не раз подвергались разграблению, среди курганов до сих пор остались нетронутые захоронения. Одним из таких оказалась квадратная могила, типичная для своего времени — последнего этапа лугавской культуры. В ней сохранились останки в том виде, что ученые называют in situ — то есть в изначальном месте и положении. Древние жители Хакасии положили в эту могилу своего сородича около трех тысяч лет назад.
Вместе со скелетом обнаружили погребальные предметы: бронзовый нож и украшение из бронзовых пластин с бляшками полусферической формы. А над бедрами похороненного человека оказался закреплен предмет, который известен как «пояс колесничего». Это специальное приспособление использовали возничие, чтобы не держаться за колесницу, а прикрепить себя к ней и освободить руки.
Обнаружение такого пояса в данном кургане означает, что конные колесницы должны были появиться уже на этапе позднего бронзового века. Но сами колесницы, которые принадлежали бы к тому времени, до сих пор не находили.
Еще одна любопытная деталь: погребальные камеры лугавской культуры отличались от предыдущей карасукской тем, что были удлинены — продольные стенки выходят на пределы поперечных и визуально напоминают сани или повозку.