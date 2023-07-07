В Госдуме призвали разработать стандарт шаурмы

«Сегодня у нас нет стандарта “правильной” шаурмы — поэтому каждый готовит её, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные», — приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
Как отметил вице-спикер ГД в обращении, сейчас официальные рекомендации по составу шаурмы отсутствуют, «в результате отдельные производители шаурмы добавляют больше вредных продуктов в шаурму».
Даванков также предложил разработать знак качества «Московский стандарт», который будет размещаться на точках продажи шаурмы, если рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются.
«Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной», — подчеркнул он.