Праздник Ивана Купала: семь народных традиций

1. Основное торжество приходилось на «волшебную» Купальскую ночь, потому до начала праздника нужно было пройти очищение через огонь и воду, чтобы настроить себя на жизнь в радости, счастье и достатке. Обязательным пунктом праздничной программы всегда являлось массовое купание, при этом в ход шла любая жидкость — от речной воды до утренней росы. Последней наши прародители умывались: женщины — чтобы сохранить молодость и привлекательность, мужчины — в надежде стать сильнее и выносливее. Считалось, что купаться надо до того, как зайдет солнце.
2. Праздник было принято проводить в шумной компании. Запрещено было как купаться и гулять по лесу одному, так и проводить весь день в полном одиночестве и молчании, поскольку считалось, что нечистые силы преследуют таких людей и причиняют им вред.
3. Считалось, что на Ивана Купалу нельзя ложиться спать, по крайней мере после полуночи, чтобы избежать возможных неприятностей со стороны Домового. Он может побудить, тревожить или присылать кошмары. Люди также верили, что нечисть в эту ночь становится особенно активна и может навредить хозяйству: например, украсть молоко у коров. Потому надо быть на чеку.
4. В праздник «очищения» все старались привести дом и дела в порядок. В этот день не стоило брать в долг деньги, ругаться с кем-то и с настороженностью относиться к случайной удаче. К примеру, если вы нашли деньги или ценные вещи на дороге, брать их не стоит — это злые силы искушают человека. Найденные богатства не принесут удачи и богатства, скорее, навлекут беды и болезни.
5. Особое место в празднике занимает папоротник. Существует легенда о том, что в полночь на Купалу он расцветает. Его огненный цветок может указать счастливцу местонахождение клада. Созревшая почка папоротника с треском раскрывается и из нее появляется огненно-красный цветок. Рвать его нельзя, но все желания свидетелей этого чуда природы точно исполнятся.
6. В этот день люди опоясывались перевязками из цветов, на голову надевали венки из трав. На Купалу собирали ветки, цветы и травы для обрядовых букетов, венков, корзин, метел и банных веников. На гуляниях было принято обмениваться полученными изделиями и водить в них хороводы. Венки было принято не только надевать, но и гадать на них: их опускали в воду и следили за движением. Если уплывут по течению и скроются из глаз в дали — судьба будет счастливой, если быстро утонут — жди несчастья.
7. Следующий обязательный пункт программы — прыжки через костер. Наши предки были уверены, что огонь в Купальскую ночь обладал магической силой, отгонял нечистую силу, лечил болезни, избавлял от сглаза, способствовал богатству и счастью. Особой популярностью эта традиция пользовалось у влюбленных: считалось, что если молодая пара возьмется за руки и как ни в чем не бывало перепрыгнет через огонь, то она будет неразлучна.