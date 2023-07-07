15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые объяснили, как птицам удалось пережить динозавров
Все дело в перьях.
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Сотрудники Филдовского музея естественной истории (США) назвали важнейшую особенность птиц, которая помогла им пережить динозавров. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology. Оказалось, что секрет таился в линьке.
Это крайне важный процесс в жизни любой птицы. Поскольку перья состоят из жесткого белка и не способны самовосстанавливаться, для поддержания оперения в хорошем состоянии птице регулярно приходится избавляться от старых перьев и отращивать новые.
Взрослые птицы в большинстве своем линяют ежегодно, постепенно заменяя оперение и сохраняя способность летать. Однако есть и исключения: например, гуси и лебеди, которые могут спасаться от хищников на воде, сбрасывают старые перья почти единовременно.
Что касается ископаемых родственников птиц, то долгое время исследователи не могли сказать, каким образом они линяли. Для ответа на этот вопрос группа ученых из Филдовского музея естественной истории изучила около 600 шкурок разных видов современных пернатых, а также 92 окаменелости пернатых динозавров и примитивных птиц.
Была выявлена закономерность. Так, среди птиц с единовременной линькой найти шкурку с признаками активной линьки было почти невозможно, а вот среди видов, постепенно теряющих перья, таких шкурок оказалось немало.
Ученые нашли признаки активной линьки лишь у нескольких образцов ископаемых. Возможно, динозавры и примитивные птицы линяли реже, чем современные пернатые, или же были «приверженцами» единовременной линьки.
Недавняя находка ископаемых перьев птенца примитивной птицы, описанная в препринте журнала ScienceDirect, подтвердила эту гипотезу. Вполне возможно, что постепенная линька развилась после вымирания динозавров.
Ученые полагают, что именно это уберегло мелких пернатых динозавров и примитивных птиц от исчезновения с лица Земли. Поскольку при единовременной линьке значительно страдают теплоизоляционные свойства оперения и снижается мобильность животного, при резком сокращении доступных ресурсов даже сравнительно короткая линька (у современных уток она занимает пару месяцев) могла обречь целый вид на вымирание.
Однако стоит отметить, что общая картина выживания птиц в конце мезозойской эры могла быть намного сложнее. Ведущей причиной выживания современных пернатых мог быть и другой фактор, например, отсутствие у них зубов, резко ускорявшее эмбриональное развитие и высиживание яиц.
Недавно ученые нашли ответ на вопрос, что было раньше: курица или яйцо. Но он с эволюционным подвохом.
Олеся Маевская