16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейротоксин заставляет морских львов кусать людей в Калифорнии
Обычно животные более дружелюбны.
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Более тысячи калифорнийских морских львов были отравлены токсичными цветущими водорослями, которые могут вызвать судороги, повреждение головного мозга и смерть. Животные демонстрируют странное поведение, например, качают головой взад-вперед и становятся необычайно агрессивными при контакте с людьми. Обычно они ни на кого не нападают, но за последние недели было зафиксировано как минимум пять случаев, пишет ScienceAlert.
Как отмечает Алисса Деминг, ветеринар Тихоокеанского центра морских млекопитающих в округе Ориндж, укусы — это естественный рефлекс больного и дезориентированного зверя. Защитники природы уже получили около 300 сообщений о странном поведении этих животных. 150 морских львов при этом были найдены мертвыми. Спасатели оцепили районы с больными животными и предупредили людей, чтобы те не входили в контакт с зараженными.
Оптимальным для наблюдения за морскими львами расстоянием является длина школьного автобуса — 16 метров. Биологическую катастрофу ученые связывают с дисбалансом питательных веществ в океане, вызванным изменениями климата и Эль-Ниньо, а также деятельностью человека. Также защитники природы отмечают увеличение количества водоросли «псевдо-Ницше», которая сначала отравляет рыбу, а затем травятся птицы и млекопитающие, которые ее едят.
Цветение обычно усиливается в годы Эль-Ниньо, когда большое количество осадков приводит к вымыванию удобрений с сельхозугодий. Фосфаты, содержащиеся в моющих средствах, также становятся для водорослей питательным раствором. По мнению экологических активистов, людям следует не столько защищаться от животных, сколько защищать их.
Недавно ученые узнали, что морские водоросли могут предотвратить продовольственный кризис. Ульва вполне может стать основной культурой подводного земледелия.
Олеся Маевская