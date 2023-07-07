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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии спасли совят, застрявших под сценой группы Guns N' Roses

Пернатых назвали в честь музыкантов.

В Великобритании спасатели выловили двух маленьких сов из-под знаменитой сцены-пирамиды на фестивале «Гластонбери». Как передает UPI, незадолго до этого там прошел концерт группы Guns N' Roses.

Спасательная организация Secret World Wildlife Rescue из Сомерсета сообщила, что один совенок был замечен под ступенями сцены во время выступления музыкантов. Вызволенного из ловушки малыша назвали Экслом, в честь вокалиста рок-группы Эксла Роуза.

Сутки спустя там же была обнаружена вторая сова. Ей дали прозвище в честь сценического имени гитариста Guns N' Roses Сола Хадсона — Слэш.

Спасатели предположили, что родители птенцов обустроили гнездо под сценой, но бросили его из-за громкой музыки. «Сейчас Эксл и Слэш находятся во внешнем вольере Secret World, и, хотя они немного стесняются камеры, у них все хорошо», — говорится в сообщении спасательной группы в социальных сетях.

Недавно орнитолог рассказал, почему совы не могут свернуть себе шею. Эти птицы способны поворачивать голову на 270 градусов.

Олеся Маевская

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