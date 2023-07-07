16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белый павлин из Канады сбежал с фермы с помощью пони
Пока что его так и не поймали.
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UPI сообщает, что Грэм Бэтти, фермер из Сен-Лазара (Канада), владеет домом и заботится о 40 разных животных, в том числе о ламах, альпаках, пони и разных птицах. Недавно, выглянув в окно, он заметил двух белых павлинов, которые должны были находиться в сарае.
Он не выпускает птиц ходить по лужайке без присмотра, потому Грэм удивился такому «побегу». Оказалось, павлинов освободил пони Спарклз.
Он открыл дверь стойла носом. Владелец фермы сказал, что ему удалось быстро поймать одного из павлинов, а второй, воспользовавшись ситуацией, забежал в соседний курятник.
Бэтти безуспешно ловит беглеца уже несколько дней, но он настроен оптимистично. Все это время птица бегала по соседским территориям и пряталась в сараях и курятниках.
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Олеся Маевская