17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Англии обнаружили гигантские топоры ледникового периода
Рядом с ними найдено еще около 800 артефактов.
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Археологи из Калифорнийского университета обнаружили на юге Англии два гигантских доисторических ручных топора. Business Insider сообщает, что один из них длиной около 30 сантиметров.
По оценкам ученых, этим инструментам примерно 300 тысяч лет. Кремневые орудия были найдены среди более чем 800 артефактов, захороненных на склоне холма над долиной Медуэй в графстве Кент.
30-сантиметровый топор-гигант стал одним из самых длинных, когда-либо найденных в Британии. По данным археологов, такие инструменты обычно использовались для разделки мяса и снятия шкуры с животных.
Недавно археологи нашли в Германии бронзовый меч возрастом более 3000 лет. Оружие обнаружили в захоронении в баварском Нердлингене.
Олеся Маевская