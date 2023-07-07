Гитаристка Нита Штраус представила клип на песню Digital Bullets и выпустила альбом

В интервью португальскому изданию Metal Global Нита рассказала, что сингл Digital Bullets о хейтерах, которые критикуют ее в сети, напомнил Blabbermouth.
В песне действительно говорится о троллях в интернете, стреляющих «цифровыми пулями». Никто никогда не говорил мне этого (оскорблений — прим. ред.) в лицо, но ты заходишь в социальные сети, и там пишут, например: «Надеюсь, ты умрешь в огне».
Нита отметила, что пока ненавистники оскорбляют ее в сети, она «гастролирует по миру, ест потрясающую еду, останавливается в хороших отелях, играет на гитаре с самыми большими звездами рока, поп-музыки и метала». «Это хороший компромисс. Меня это устраивает», — посмеялась инструменталистка.
14-трековый альбом The Call of the Void вышел 7 июля. Сетлист пластинки состоит из коллабораций гитаристки с разными артистами. Среди них — американский шок-рокер Элис Купер, экс-гитарист Megadeth Марти Фридман и другие исполнители.