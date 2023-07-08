Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости сообщал, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг в том числе поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам.
«Стоимость проезда в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов, а также от класса обслуживания. Чем больше услуг и сервисов доступно пассажиру в пути, тем выше может быть цена билета в сравнении с ценой для проезда в вагонах меньшей оснащенности», — рассказали в ФПК. В компании привели такой пример: стоимость проезда в вагоне класса 2 Л (без биотуалета и кондиционера) на маршруте Москва — Адлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда № 102 «Премиум» класса 2Э.
«При этом пассажиры могут заранее, на этапе покупки билета, получить информацию о технической оснащенности вагона и комплексе сервисных услуг, включенных в билет. Информацию им подскажет кассир или специальные пиктограммы на сайте и в приложении, которые расположены рядом с отметкой о соответствующем классе обслуживания на этапе выбора вагона», — отметили в компании. Есть информация о классах обслуживания и на сайте РЖД (в разделе «информация — классы обслуживания»).
Пегов в интервью РИА Новости отмечал, что к лету приведены в порядок и выведены на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. «Федеральная пассажирская компания» для обеспечения интенсивных летних перевозок задействовала максимально возможные резервы в части подвижного состава", — подтвердили в ФПК.
Там напомнили, что в целом на всей сети в пиковый период будут задействованы свыше 14 тысяч вагонов из имеющегося парка, из которых 85% оснащены биотуалетами и 91% — кондиционерами. На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.