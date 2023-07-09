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12:06 (мск), источник: Газета.Ру

ИИ начал заменять врачей в больницах

Медицинский чат-бот с элементами искусственного интеллекта Med-PaLM 2 от Google начали активно тестировать в клинике Mayo и других медицинских учреждениях США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2023

По данным WSJ, тестирование начали проводить с апреля этого года. ИИ-чатбот от Google предназначен для получения ответов на любые вопросы о медицине. Разработчики считают, что проект будет особенно полезен в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

По данным исследования, которое оказалось у журналистов, Med-PaLM 2 все еще имеет проблемы с точностью формулировок, несмотря на то, что разработчики-конкуренты уже научились избегать этих проблем в других языковых моделях.

В ходе исследования врачи заявили, что нашли больше неточностей и не относящейся к пациенту информации в ответах Med-PaLM 2, чем в ответах других врачей.

По словам старшего директора по исследованиям Google Грега Коррадо, Med-PaLM 2 пока находится на ранней стадии разработки. Разработчик заверил, что важно продолжать тестирование новейшего ИИ для большей точности диагнозов и повышения безопасности пациентов.

Med-PaLM 2 — это модификация PaLM 2, который был анонсирован на конференции Google I/O в мае. PaLM 2 — языковая модель, лежащая в основе чат-бота Google Bard, аналога ChatGPT от OpenAI.

Валерий Романов

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