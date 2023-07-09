Элтон Джон отыграл последний концерт своего прощального тура в Стокгольме

Лебединой песней 76-летнего Элтона Джона стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года. Перед этим музыкант исполнил хит Your Song (1970). Прежде чем перейти к заключительной композиции, он вспомнил: «Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть почти 52 года назад», — передает Metro.
Элтон также подтвердил, что «больше никогда не отправится в турне». Тем не менее он не исключил, что будет иногда выступать.
Напомним, артист получил почти 900 миллионов долларов за свое пятилетнее турне. Гастроли Элтона стали самыми кассовыми в истории. Однако этот рекорд может побить текущий тур поп-звезды Тейлор Свифт Eras: эксперты прогнозируют, что к заключительному концерту певица соберет больше миллиарда долларов.