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15:57 (мск), источник: Звук

Элтон Джон отыграл последний концерт своего прощального тура в Стокгольме

Сэр Элтон Джон завершил свою гастрольную деятельность длиной в полвека. Музыкант провел финальное шоу на арене Tele2 в Стокгольме. Прощальное турне певца под названием Farewell Yellow Brick Road началось еще в 2018 году и включало в себя 330 концертов в Европе и США.

Источник: AP 2023

Лебединой песней 76-летнего Элтона Джона стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года. Перед этим музыкант исполнил хит Your Song (1970). Прежде чем перейти к заключительной композиции, он вспомнил: «Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть почти 52 года назад», — передает Metro.

Элтон также подтвердил, что «больше никогда не отправится в турне». Тем не менее он не исключил, что будет иногда выступать.

Напомним, артист получил почти 900 миллионов долларов за свое пятилетнее турне. Гастроли Элтона стали самыми кассовыми в истории. Однако этот рекорд может побить текущий тур поп-звезды Тейлор Свифт Eras: эксперты прогнозируют, что к заключительному концерту певица соберет больше миллиарда долларов.

Анастасия Денисенко

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