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06:21 (мск), источник: © РИА Новости

Минтруд представил законопроект об увеличении МРОТ в два раза, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, сообщают «Известия».

Источник: Reuters

«Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в материале.

В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го произойдет еще одна индексация. По его словам, она должна оказаться гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.

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