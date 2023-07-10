Минтруд представил законопроект об увеличении МРОТ в два раза, пишут СМИ

«Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в материале.
В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го произойдет еще одна индексация. По его словам, она должна оказаться гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.