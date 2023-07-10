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08:54 (мск), источник: РБК

В Госдуме задумались о возвращении распределения выпускников медвузов

Госдума России рассматривает возможность возвращения к практике распределения выпускников медицинских вузов, рассказал «Известиям» зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Источник: AP 2023

По словам депутата, этот вопрос обсуждался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В Госдуме понимают, что это будет непопулярное решение, но других способов справиться с проблемой пока нет, отметил Куринный. Он добавил, что в случае внедрения этой системы потребуется решить вопрос с предоставлением жилья медикам, приехавшим в какой-либо регион по распределению.

По состоянию на май 2023 года в среднем по России обеспеченность врачами-специалистами составляла 15,27 на 10 тыс. населения, следует из данных портала госстатистики ЕМИСС. Среди самых дефицитных специальностей в регионах — анестезиолог-реаниматолог, невролог, психиатр, офтальмолог, неонатолог, гинеколог, отоларинголог и педиатр, выяснили «Известия» в ходе специального опроса.

В апреле парламент Татарстана внес в Госдуму законопроект о возвращении к советской системе распределения вузов. Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский в разговоре с РБК заявил, что такая практика не вписывается в современные экономические реалии. Он также напомнил, что в законодательстве предусмотрен механизм целевого обучения, который позволяет удовлетворить потребности организаций в квалифицированных кадрах.

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