12:26 (мск), источник: РБК Life
Найдены новые доказательства каннибализма среди древних людей
На кости древнего предка человека обнаружили надрезы.
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Среди древних людей был распространен каннибализм, с таким заявлением выступили исследователи из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете в США. Ученые изучили кости древнего предка человека — гоминина — возрастом около 1,5 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.
Гоминин — это подсемейство гоминидов, к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп. Возраст этого представителя подсемейства оценивается в 1,45 млн лет.
На останках гоминина, которые были найдены в местности Кооби-Фора в Кении, обнаружили следы надреза. В Колорадском университете сделали 3D-модель кости, а затем сравнили с базой данных, в которой содержится информация о 900 следах укусов разных животных. Исследователи отметили, что они не соответствуют следам укуса хищника. По словам ученых, их оставило каменное орудие. Палеоантропологи Майкл Пант, Тревор Кивил и Бриана Побинер посчитали это неоспоримым доказательством того, что предки человека питались себе подобными.
«Информация, которая у нас есть, говорит о том, что гоминины ели других гомининов как минимум 1,45 млн лет назад. Существует множество примеров того, как виды из эволюционного древа человека употребляли друг друга в пищу, но эти остатки подтверждают, что родственники нашего вида начали поедать друг друга ради выживания куда раньше, чем считалось до этого момента», — написали исследователи.
Зооархеолог из Витватерсрандского университета (ЮАР) Рафаэль Ханон согласен с убедительностью аргументов исследователей. Он считает, что эти срезы больше похожи на результат каннибализма, нежели на итог ритуальных действий.
При этом даже сами авторы допускают, что произошедшее необязательно могло быть каннибализмом, поскольку гоминины должны были поедать представителей своего, а не просто родственных видов. Археолог Кейптаунского университета Йонатан Сахле заявил, что каннибализм каменного века мог иметь место, однако добавил, что представленных данных недостаточно, чтобы прийти к такому выводу.
Ранее в провинции Цинхай на северо-западе Китая ученые обнаружили древние наскальные рисунки, возраст которых оценили в более чем 3000 лет. На изображениях можно увидеть очертания человеческих фигур, многочисленных животных: волков, оленей, тигров, леопардов, овец, собак, лошадей и верблюдов. Всего 36 рисунков на высоте более 3800 м. В общей сложности на территории этого района за все время было обнаружено 59 подобных наскальных изображений.