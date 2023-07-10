Собраны самые неожиданные штрафы в разных странах мира

1. В Таиланде нельзя неуважительно относиться к королю, в том числе — к купюрам, на которых он изображен. В первую очередь стоит лелеять тайский бат: запрещено наступать на банкноты, мять или топтать их.
2. Власти немецкой коммуны Эрдманнхаузен на юго-западе Германии ввели штраф за хлопанье дверью автомобиля. Также его можно получить за работающий во время остановки двигатель машины, слишком громкую погрузку или разгрузку транспорта. Так хотят уменьшить шумовое загрязнение в городе.
3. На Гавайях запрещено использовать солнцезащитный крем во время купания — считается, что некоторые его химические составляющие негативно влияют на коралловые рифы. Первыми такой запрет ввели власти острова Мауи, который является домом для девяти крупных массивов рифов, защищающих жителей от наводнений и служащих естественным барьером для повышения уровня моря.
4. В столице Австрии ввели закон, запрещающий целоваться в метро. За поцелуи или за употребление пищи в подземке Вены придется заплатить штраф. Запрет на поцелуи также действует в большинстве мусульманских городов Индии и ОАЭ, а в Индонезии за его неоднократное нарушение можно попасть в тюрьму на несколько лет.
5. В республике Сингапур запрещено употребление жевательной резинки. Закону уже более 20 лет, подобным образом правительство призывает соблюдать чистоту в общественных местах. Главным мотивом этого запрета стали застрявшие жвачки в двери поезда метро, из-за чего произошел сбой в транспортной системе целого города.
6. Власти итальянского курорта Портофино решили ввести штрафы для тех, кто слишком долго фотографируется. Толпы зевак, делающих селфи, обычно мешают пешеходам и экстренным службам в двух «красных зонах». Ограничения будут действовать только в определенное время.
7. В Новой Зеландии власти запретили туристам плавать с дельфинами-афалинами. Главным аргументом стало то, что афалины предпочитают находиться в прибрежных зонах, становясь уязвимыми к любой человеческой деятельности.