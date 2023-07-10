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15:15 (мск), источник: Газета.Ру

Джонни Депп может приехать в Россию за $370 тысяч

Актер Джонни Депп осенью приедет в Москву. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба группы «ЯМОРЕ». Представители музыкантов рассказали, что переговоры с командой актера велись с 2018 года, а именно — с момента выступления Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires.

Источник: AP 2023

«В основном все эти годы мы общались в духе: “Как жизнь?” В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

По словам музыканта, с голливудским актером договорились о гонораре в размере $370 тыс., а также экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Лисов добавил, что изначально Деппу предлагали больший гонорар, однако команда звезды «Пиратов Карибского моря» сделала ответное предложение — о меньшей сумме, но с экскурсией по России.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — признался Лисов.

В феврале 2023 года Михаил Лисов сообщил, что собирается снимать клип в замке Аллы Пугачевой. Однако до сих пор никакой информации о том, что его коллектив действительно снял там свой клип, не поступало.

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