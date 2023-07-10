14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: мозг одиноких людей работает по-своему
При этом у каждого одиночки — уникальная нейронная реакция.
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Нейровизуализационные тесты на 66 молодых людях выявили существенные различия в том, как мозг одиноких людей обрабатывает информацию, пишет ScienceAlert. Исследование Калифорнийского университета показало, что существенные различия существуют не только между одинокими и не одинокими добровольцами, но и между отдельными одиночками.
Одиночество — нормальное состояние в жизни любого человека, которое зачастую связано с качеством наших отношений, а не с количеством общения. Однако оно сильно влияет на наше здоровье разными способами. Во время эксперимента ученых из Калифорнии 66 первокурсников колледжа в возрасте от 18 до 21 года прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для наблюдения за активностью мозга.
В это время добровольцам показали 14 видео. Темы в видеороликах были разными: от музыкальных клипов до записи с вечеринок и спортивных мероприятий. После просмотра участники заполняли шкалу одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — тест для самоанализа чувства одиночества и социальной изоляции.
По итогу студенты были разделены на две группы на основе результатов: одинокие и «не одинокие». Команда исследователей проанализировала, как 214 различных областей мозга реагировали с течением времени на стимулы в видеороликах, сравнивая активность каждой из них у разных людей, чтобы увидеть, насколько похожи или различаются их реакции.
Оказалось, что в то время как люди, не испытывающие социальную изоляцию, были более или менее похожи с неврологической точки зрения, люди с высоким уровнем одиночества показывали уникальные реакции мозга. В частности, сходные реакции были связаны с общими взглядами и субъективным пониманием.
Одиночество также было связано с меньшим сходством в областях, участвующих в «системе вознаграждения» мозга. При этом исследователи учитывали демографическое сходство, фактическую социальную изоляцию и дружбу между людьми.
«Тот факт, что они не находят общий язык с другими людьми еще больше затрудняет для них установление социальных связей», — отмечают ученые. Одиночество может быть ужасным и не всегда очевидным для окружающих. Это чувство разобщенности может полностью испортить психическое и физическое здоровье. Ученые продолжают исследования, чтобы помочь социально дистанцированным людям чувствовать себя комфортнее в обществе.
Недавнее исследование показало, что одиночество не менее пагубно для здоровья, чем курение. В научной работе подчеркивается, что для здоровья важны все отношения: и внутрисемейные, и профессиональные, и любовные.
Олеся Маевская