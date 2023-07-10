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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что известно ученым о плотоядных растениях

Еще три года назад четверть таких видов оказалась под угрозой исчезновения.

Летом 1860 года Чарльз Дарвин впервые заметил среди растений странное явление. На английской вересковой пустоши красовалась росянка обыкновенная (Drosera rotundifolia) с множеством насекомых, прилипших к ее листьям. Это случайное наблюдение положило начало 16-летней попытке Дарвина доказать, что некоторые растения могут есть животных, растворяя их белки с помощью ферментов и поглощая питательные вещества для роста.

Сегодня натуралисты больше не оспаривают существование плотоядных растений. Но при этом нельзя сказать, что ученые полностью понимают, как они появились эволюционно. И речь идет не только о процессе питания, но и о привлечении, удерживании и переваривании жертв.

Насекомоядные растения в настоящее время бывают самых разных форм и размеров. Некоторые, такие как росянка (Drosera), используют для ловли насекомых простые липучки, в то время как другие, такие как венерина мухоловка (Dionaea muscipula), имеют сложные тюрьмы-ловушки. Известно, что ловушки произошли из липучек, и сейчас ученые пытаются понять, как именно они эволюционировали.

Результаты исследования 2018 года показали, что плотоядные виды эволюционировали отдельно от своих собратьев. При этом скорость их развития была в десять раз выше, чем у обычных растений. Возможно, все дело в вынужденном ареале обитания.

Плотоядные растения, как правило, произрастают в бедных питательными веществами местах — на болотах и в заболоченных местностях. Поэтому даже одно пойманное насекомое сравнительно большого размера может обеспечить венериной мухоловке достаточное количество фосфора и азота для жизнедеятельности в течение нескольких недель, пишет ScienceAlert.

При этом стратегии поведения и эволюция методов добычи пропитания многих других видов до сих пор остаются в секрете. Ученые подсчитали, что, несмотря на высокую приспособленность к выживанию, уже к 2020 году четверть всех известных плотоядных растений оказалась под угрозой исчезновения. Потепление климата и деятельность человека могут привести к еще более серьезным последствиям.

Согласно исследованиям 2019 года, насекомоядные растения по-особому используют жасмонаты — гормоны, регулирующие рост и развитие растений. В то время как большинству их зеленых собратьев жасмонаты нужны для «предупреждения» друг друга об опасности, некоторые плотоядные используют эти гормоны для привлечения и расщепления добычи.

Однако этот метод наблюдается только у одной группы растительных хищников. Сейчас ботаники стараются изучить механизмы поведения всех известных видов насекомоядных растений, чтобы сохранить биологическое разнообразие.

Недавно в Эквадоре были обнаружены два новых вида плотоядных растений. Они могут ловить и переваривать мелких насекомых.

Олеся Маевская

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