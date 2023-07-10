15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что известно ученым о плотоядных растениях
Еще три года назад четверть таких видов оказалась под угрозой исчезновения.
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Летом 1860 года Чарльз Дарвин впервые заметил среди растений странное явление. На английской вересковой пустоши красовалась росянка обыкновенная (Drosera rotundifolia) с множеством насекомых, прилипших к ее листьям. Это случайное наблюдение положило начало 16-летней попытке Дарвина доказать, что некоторые растения могут есть животных, растворяя их белки с помощью ферментов и поглощая питательные вещества для роста.
Сегодня натуралисты больше не оспаривают существование плотоядных растений. Но при этом нельзя сказать, что ученые полностью понимают, как они появились эволюционно. И речь идет не только о процессе питания, но и о привлечении, удерживании и переваривании жертв.
Насекомоядные растения в настоящее время бывают самых разных форм и размеров. Некоторые, такие как росянка (Drosera), используют для ловли насекомых простые липучки, в то время как другие, такие как венерина мухоловка (Dionaea muscipula), имеют сложные тюрьмы-ловушки. Известно, что ловушки произошли из липучек, и сейчас ученые пытаются понять, как именно они эволюционировали.
Результаты исследования 2018 года показали, что плотоядные виды эволюционировали отдельно от своих собратьев. При этом скорость их развития была в десять раз выше, чем у обычных растений. Возможно, все дело в вынужденном ареале обитания.
Плотоядные растения, как правило, произрастают в бедных питательными веществами местах — на болотах и в заболоченных местностях. Поэтому даже одно пойманное насекомое сравнительно большого размера может обеспечить венериной мухоловке достаточное количество фосфора и азота для жизнедеятельности в течение нескольких недель, пишет ScienceAlert.
При этом стратегии поведения и эволюция методов добычи пропитания многих других видов до сих пор остаются в секрете. Ученые подсчитали, что, несмотря на высокую приспособленность к выживанию, уже к 2020 году четверть всех известных плотоядных растений оказалась под угрозой исчезновения. Потепление климата и деятельность человека могут привести к еще более серьезным последствиям.
Согласно исследованиям 2019 года, насекомоядные растения по-особому используют жасмонаты — гормоны, регулирующие рост и развитие растений. В то время как большинству их зеленых собратьев жасмонаты нужны для «предупреждения» друг друга об опасности, некоторые плотоядные используют эти гормоны для привлечения и расщепления добычи.
Однако этот метод наблюдается только у одной группы растительных хищников. Сейчас ботаники стараются изучить механизмы поведения всех известных видов насекомоядных растений, чтобы сохранить биологическое разнообразие.
Недавно в Эквадоре были обнаружены два новых вида плотоядных растений. Они могут ловить и переваривать мелких насекомых.
Олеся Маевская