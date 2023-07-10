16:31 (мск), источник: РБК Life
Юристы назвали основные способы обмана в социальных сетях
10 самых популярных онлайн-уловок для кражи денег.
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78% российских пользователей интернета присутствуют в какой-нибудь социальной сети, такие данные приводит портал TAdviser. А интернетом в нашей стране пользуются более 88% населения, следует из отчета Global Digital 2023.
Вместе с возрастающей цифровой активностью россиян возрастает и другая активность — онлайн-мошенников. Интернет-аферисты развивают и множат способы отъема денег у населения с помощью мессенджеров и социальных сетей.
РБК Life выяснил у экспертов — адвоката Алексея Тюрина и юриста Олега Пырьева — все современные методы, которые используют обманщики, чтобы заставить пользователей социальных сетей расстаться со своими деньгами.
Это самый простой и распространенный способ мошенничества с помощью социальных сетей — взлом чужих аккаунтов и рассылка друзьям сообщений с просьбой занять денег путем перевода на карту. Кто-то может согласиться и выслать деньги на указанную карту. Получив такое сообщение от друга, лучше сразу связаться с ним по телефону, либо спросить в сообщении те детали, которые будут заведомо неизвестны мошенникам, и так понять, что с вами общается отнюдь не ваш близкий человек.
За такую интернет-аферу грозит ответственность по статье 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество» (от штрафа в размере до 120 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 2 лет; в случае значительного ущерба — до 5 лет) и статье 138 УК «Нарушение тайны переписки» (штраф до 80 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года). Если конечно, найдут этого мошенника.
«Например, в Омской области был взломан аккаунт известного юриста. У доверчивых друзей мужчины собрали около 100 тысяч рублей “в долг”. Мошенников так и не нашли», — привел пример адвокат Тюрин.
Суть этого способа — рассылка сообщений с аккаунтов якобы компаний и фирм. В этих послания могут извещать о выигрыше крупной суммы, предлагать услуги, но главное — от пользователя хотят, чтобы он перевел куда-то свои деньги или оплатил некие «услуги».
Тут аферисты подключают эмоции — они присылают извещение о чрезвычайной ситуации, призванное создать у пользователя паническое настроение и затем уже начинают манипулировать им, получая информацию — например, о банковских счетах, картах и так далее.
«С началом спецоперации на Украине этот способ активизировался. Гражданам приходят сообщения в социальных сетях, будто бы их банковские счета пытаются взломать украинские спецслужбы, чтобы перевести деньги на счета ВСУ. В этой связи советуется перевести сбережения на указанные якобы службой безопасности банка реквизиты», — пояснил Тюрин.
Кэт-фишинг — так называют мошенничество на поиске второй половины. Аферисты создают аккаунты от имени красивых девушек и привлекательных мужчин и знакомятся с представителями противоположного пола. После знакомства начинается выманивание денег. Часто мужчины оказываются не в состоянии отказать «юным красоткам» и отправляют неизвестно кому деньги, в том числе и крупные суммы.
«Просите личную встречу или, для начала, телефонный звонок. Если человек отказывается даже созвониться в социальной сети, это повод для беспокойства. Ведь за юной красоткой может скрываться сорокалетний уголовник. Подобные действия квалифицируются по статье “Мошенничество”. Например, по ней был осужден на 4 года житель Новосибирской области, с фейкового аккаунта под видом девушки выманивший несколько сотен тысяч рублей с доверчивых мужчин», — рассказал юрист Олег Пырьев.
Иногда мошенники пытаются шантажировать пользователей тем, что у них якобы имеются некие интимные фотографии и прочая компрометирующая информация и за то, чтобы ее не опубликовали или не разослали друзьям, вымогатели требуют деньги.
К распространенным видам мошенничества относятся и предложения работы в социальных сетях, но для начала трудовой деятельности от соискателя требуют заполнения платной анкеты, уплаты какого-либо взноса и так далее. Все перечисленные действия могут быть квалифицированы, как мошенничество, в ряде случаев это нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки и вымогательство, пояснил в беседе с РБК Life адвокат Тюрин.
Фейковая благотворительность — еще одна уловка мошенников в социальных сетях. Мошенники создают аккаунты и сообщества неких благотворительных проектов и фондов, от имени которых начинают «адресный сбор помощи» для собак, кошек, бабушек, детей и так далее.
«Данная деятельность квалифицируется по статье 159 УК России “Мошенничество”, а не стать жертвой мошенников просто — проверяйте информацию, требуйте личной встречи или созвона», — пояснил Пырьев.
В социальной сети мошенники создают страницы, на которых якобы продают определенные товары. Жертвы переводят мошенникам деньги на приобретение, скажем, майки с логотипом любимой футбольной команды. Естественно, ни майки, ни денег они больше не увидят. Это — классическое мошенничество, за подобное двое жителей Краснодарского края были осуждены на 5 и 5,5 лет лишения свободы. Не стать жертвой преступления просто — проверяйте информацию об интернет-магазинах, требуйте оплаты товара при получении.
«Старайтесь не привязывать к аккаунтам банковские карты. Если вы это сделаете, то мошенникам, взломавшим аккаунт, даже не придется никому и ничего писать — они просто выведут деньги с вашей банковской карты полностью или частично», — подчеркнул эксперт Пырьев.
Данная уловка имеет примерно ту же природу, что и кэт-фишинг. Мошенник создает аккаунт от имени интересного человека, наполняет его информацией, а затем добавляется в друзья «по интересам». Спустя время он начинает просить денег взаймы, и люди могут согласиться помочь коллеге по увлечению футболом, рок-музыкой, и так далее.