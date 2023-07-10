17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, в чем главная особенность творческих людей
Они легче переносят одиночество.
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Американские психологи из университетов Аризоны, Арканзаса и Миннесоты опросили более 2000 добровольцев, чтобы лучше понять, как проявляется творчество, когда у нас много свободного времени. Оставаясь наедине со своими мыслями, креативные люди, как выяснилось, реже испытывали скуку. Новое исследование, по мнению ученых, подчеркивает различия между нашим сознанием в незанятом состоянии, что может повлиять на научные работы, основанные на изучении активности мозга.
Глобальная пандемия показала нам, что не всем удается пережить длительные периоды изоляции. Однако для некоторых социальное дистанцирование было драгоценной возможностью остаться наедине со своими мыслями, что в век высоких технологий, когда у нас богатый выбор социальных сетей, — уникальный случай. Чтобы лучше понять, как в это время выглядит мозг, ученые привлекли 90 добровольцев.
ScienceAlert передает, что участники эксперимента сидели в одиночестве в комнате без цифровых носителей в течение 10 минут. Во время «изоляции» они проходили тест на дивергентное мышление. В режиме реального времени добровольцы должны были вслух максимально нестандартно ответить на вопрос «Как заработать деньги, используя 100 резинок».
Анализ цепочки озвученных идей дал исследователям некоторое представление о мозговых процессах испытуемых.
В то время как у многих участников была тенденция перескакивать между, казалось бы, несвязанными мыслями, творческие личности демонстрировали признаки более ассоциативного мышления.
Ученые также отметили, что у более креативных людей отмечался свободный поток идей, а в одиночестве им не было скучно.
Во втором исследовании команда провела мета-анализ 2612 ответов участников на онлайн-опросе о творчестве. Оценки подтвердили теорию, что творческие люди меньше скучали во время самоизоляции. Ученые отмечают, что даже принимая во внимание субъективность самоидентификации как творца и ответы опрошенных в целом, становится ясно, что люди не проводят время одинаково.
Недавно ученые выяснили, когда наш мозг наиболее креативен. Оказалось, что после непродолжительного сна.
Олеся Маевская