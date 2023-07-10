18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врач объяснил, почему мы легко заболеваем из-за кондиционеров
Правильное использование техники исправит ситуацию.
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Летняя погода бывает непредсказуема: 30-градусная жара сменяется пасмурными днями, температура в которые едва достигает 20 градусов Цельсия. Подобные колебания ослабляют иммунитет, а если к этому добавить неразумное использование кондиционера, легко можно заболеть.
С наступлением жары учащаются случаи обращения в больницы с инфекциями верхних дыхательных путей, болью в горле, ушах, а также ангиной. Статистически люди с этими симптомами спасаются от жары с помощью кондиционера. В основном в автомобилях, но также и в помещениях, пишет Onet.
Доктор Агата Славин, специалист по семейной медицине, отмечает, что если кондиционер не герметичен и не обслуживается должным образом, то может стать местом обитания грибков и бактерий. Но проблема не в самой технике, а в ее неправильном использовании. Естественная температура для организма — 20−24°С. Таким образом, когда столбики термометров поднимаются выше 35 градусов, мы не должны охлаждать ни помещение, ни машину ниже 20 градусов.
«На улице жарко — более 30 градусов, а в машине или в помещении — 18. Такой разницы организм не выдерживает. Кондиционирование и сухой воздух способствуют охлаждению и сухости слизистых оболочек. А это кратчайший путь к инфекции», — объясняет врач.
Недавно исследователи выяснили, что собаки становятся агрессивнее из-за жары и озона в воздухе. Об этом свидетельствуют данные, собранные за 10 лет.
Олеся Маевская