21:27 (мск), источник: © РИА Новости
В России начался новый отбор в отряд космонавтов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, следует из сообщения на сайте госкорпорации.
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«Сегодня “Роскосмос” и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в конкурсе может принять участие любой россиянин в возрасте до 35 лет, который соответствует всем предъявляемым требованиям.
Претенденты должны представить конкурсной комиссии пакеты личных и медицинских документов. ЦПК будет принимать заявки до 30 октября этого года. После заочной проверки прошедших кандидатов пригласят на очное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности, уточнили в корпорации.
Как рассказал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, по итогам отбора его пополнят до шести человек. Причем, по словам Кононенко, желательно, чтобы половина из них были женщины.