Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.
На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.
Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.
Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.