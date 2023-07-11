Ученые выяснили, в чем главная особенность творческих людей Они легче переносят одиночество
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Спецоперация на Украине
01:59 (мск), источник: © РИА Новости

Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио, сообщает OneTwoTrip.

Источник: Reuters

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.

На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.

Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.

Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут
США признались в преступлениях на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых