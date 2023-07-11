Около половины россиян тратят в месяц на сладкое не более 1 тыс. руб

Так, согласно имеющимся в распоряжении ТАСС результатам опроса, 49% респондентов тратят на сладкое не более 1 тыс. рублей в месяц, еще 39% — от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 9% — оценивают свои расходы на покупку сладостей от 3 до 5 тыс. рублей и только 3% — больше 5 тыс. рублей в месяц.
При этом почти две трети опрошенных (63%) считают, что сладости вредят здоровью (18% — определенно да, 45% — скорее да). Наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала (71%), реже всего такой ответ давали на Дальнем Востоке (52%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (56%). Еще 34% россиян не рассматривают сладкое в качестве угрозы здоровью (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 41%, на Урале — 24%). Только 3% затруднились ответить на этот вопрос.
Как показал опрос, 14% едят сладкое несколько раз в день (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 25%, в Центральном федеральном округе — 10%). А еще 35% употребляют продукты с высоким содержанием сахара каждый день. Раз в несколько дней позволяют себе сладости 31%, раз в неделю — 11%, крайне редко — не чаще, чем раз в месяц — 7%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (в Центральном федеральном округе — 6%, а на Урале таких не нашлось).
В рейтинге самых любимых сладостей россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) с явным преимуществом победил шоколад (58%). На втором месте оказались конфеты (32%), на третьем — торты (31%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад — 17%, фрукты с высоким содержанием сахара — 16%, пастилу — 12%. Отвечая на открытый вопрос о причинах употребления в пищу сладостей (можно было давать более одного варианта ответа), 81% сказали, что это дает им ощущение счастья и удовольствия, 15% таким способом заедают стресс. 6% сочли такой причиной пользу для здоровья, еще 10% указали другие причины.
Опрос проведен 26—29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18−65 лет по репрезентативной выборке.