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05:26 (мск), источник: Известия

В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

Электросамокаты планируется включить в список продукции, которую нужно обязательно сертифицировать. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, говорится в письме МВД в Госдуму.

Источник: Известия

С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — констатирует ведомство в ответе на запрос.

В Минпромторге уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний.

К продукции, которая обязательно сертифицируется, относятся товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, напомнила «Известиям» советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. К примеру, сертификаты должны иметь медтехника и лекарства, детские товары, косметика.

«Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности. — Ред.), который позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов», — сказал «Известиям» депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

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