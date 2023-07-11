12:37 (мск), источник: ТАСС Наука
В Израиле обнаружили римскую мозаику с библейскими сюжетами
Большое мозаичное панно украшало синагогу, построенную примерно в 400 году н.э.
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Новый фрагмент мозаики с изображениями библейских сюжетов обнаружили специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC-Chapel Hill) во время раскопок в синагоге на севере Израиля, возраст которой насчитывает около 1600 лет. Об этом сообщается во вторник на сайте университета.
Группа специалистов и студентов во главе с профессором Джоди Мэгнесс обнаружила масштабное мозаичное панно в синагоге позднеримского периода (ок. 400 г. н. э.) в Хуккоке, древней еврейской деревне в области Нижняя Галилея.
По оценке исследователей, найденные фрагменты представляют собой большую панель, в центре которой находится пока не переведенная надпись, обрамленная венком. По ее сторонам на арамейском языке перечислены имена жертвователей, финансировавших строительство синагоги, или же создавших мозаику мастеров. По бокам венка изображены львы, опирающиеся передними лапами на головы быков.
Вся панель обрамлена рамкой с изображениями хищных животных, преследующих своих жертв. Специалисты также обнаружили дополнительные фрагменты найденных ранее мозаичных панелей, на которых изображены эпизоды с Самсоном и лисами, а также с библейским героем, несущим на плечах ворота Газы, упомянутые в Книге Судей Израилевых — составной части еврейской Библии и Ветхого Завета. Также археологи нашли фрагменты с изображениями филистимского всадника и мертвого филистимского солдата.
Как сообщает пресс-служба UNC-Chapel Hill, к наиболее важным находкам относятся мозаики, изображающие значимые библейские сюжеты, такие как блуждание по пустыне, повествование о Ноевом ковчеге, разделении Красного моря, а также строительстве Вавилонской башни. Здесь же обнаружен первый небиблейский сюжет в синагоге: ученые предполагают, что речь идет об изображении встречи Александра Македонского и еврейского первосвященника.
После завершения раскопок эта территория будет передана Управлению древностей Израиля и Еврейскому национальному фонду, которые планируют превратить площадку в туристическую достопримечательность.