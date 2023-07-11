13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде суд признал эмодзи подписью в договоре
Одной из сторон пришлось заплатить 62 тысячи долларов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фермеру из Оттавы было приказано выплатить более 82 тысяч канадских долларов (почти 62 тысячи долларов США или 5,6 миллионов рублей) в качестве возмещения ущерба из-за канцелярской путаницы. Крис Ахтер, владелец фермерской компании в Свифт-Керрент, отправил смайлик с поднятым вверх большим пальцем в ответ на фотографию контракта на покупку льна, присланную ему покупателем зерна в 2021 году, сообщает Reuters.
Спустя несколько месяцев, когда подошло время доставки, покупатель, который несколько лет вел дела с Ахтером, не получил товар. Это положило начало спору, который привел к судебному разбирательству. Покупатель утверждал, что смайлики подразумевают принятие условий договора, в то время как фермер настаивал на том, что использовал эмодзи только для того, чтобы прояснить, что он увидел контракт, но не для того, чтобы указать на свое согласие.
Однако суд постановил, что сделка состоялась. Решение было основано на том, что Ахтер отправил смайлик самостоятельно со своего телефона именно этот эмодзи, который означает одобрение или согласие.
Недавно команда ФРЕКА «МП Моторспорт» была оштрафована примерно на 2 тысячи евро после того, как один из ее членов в группе WhatsApp отреагировал на решение стюардов несколькими эмодзи.
Олеся Маевская