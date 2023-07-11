15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предложили защищать ледники с помощью отражающей пленки
Так замедлится таяние и уменьшится нагрузка на озоновый слой.
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В некоторых частях Китая наблюдается аномальная жара, превышающая 35 градусов Цельсия, передает The Guardian. Это приводит к тому, что ледник Дагу на юго-западе страны тает быстрее обычного.
Исследователи из КНР экспериментируют с методами защиты тибетских ледяных щитов. Ученые планируют покрыть их светоотражающей пленкой, которая замедлит таяние и даст людям время на сокращение парниковых выбросов.
Пленка изготовлена из ацетата целлюлозы — натурального волокна, получаемого из растений. Вещество также можно распылять в виде спрея с помощью дронов в труднодоступных местах.
Генеральный секретарь ООН на минувшей неделе заявил, что «изменение климата выходит из-под контроля». Неофициальный анализ данных показал, что средняя мировая температура в первую неделю июля 2023 года стала самой жаркой за всю историю наблюдений. Согласно данным, собранным Национальным центром экологического прогнозирования США (NCEP), средняя глобальная температура воздуха 4 июля составила 17,18 градуса Цельсия — выше рекордных 17,01 градуса, зафиксированных днем ранее, 3 июля.
Ледник Дагу за последние 50 лет потерял 70% своей массы. При этом он обеспечивает питьевой водой и электричеством жителей Тибетского нагорья.
Предыдущие исследования показали, что покрытие ледников отражающими составами может уменьшить таяние снега и льда на 50−70% по сравнению с незащищенными поверхностями. Эксперимент продлится от трех до пяти лет. Все это время ученые будут собирать образцы воды, чтобы изучить воздействие покрытия на окружающую среду.
Недавно ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году. Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.
Олеся Маевская