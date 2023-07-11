16:09 (мск), источник: Вокруг Света
The Cryosphere: толщину снега на вершине Эвереста точно измерили при помощи георадара
Чтобы измерить снежный покров, китайским ученым пришлось совершить восхождение.
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Оказывается, снега на самой высокой горе планеты гораздо больше, чем было принято считать до сих пор. Новые данные, полученные китайскими учеными, показали, что глубина снежного покрова на вершине Джомолунгмы (Эвереста) достигает… Как вы думаете, какого размера?
Высочайшую вершину Гималаев и всего мира окутывает снег толщиной 9,5 метров, плюс-минус 1,2 метра. Прежние измерения показывали, что этот показатель составляет от 0,9 до 3,5 метра.
За последние пять десятилетий были предпринято несколько попыток измерить глубину снежного покрова на Эвересте с помощью различных методов и инструментов. В 1975 году китайские альпинисты определили эту цифру в 0,9 метра, в 1992-м китайско-итальянская команда альпинистов получила показатель в 2,55 метра, а в 2005-м китайскими восходителями был получен еще один показатель — 3,5 метра.
Новая экспедиция на Тибетское нагорье, цель которой состояла в измерении глубины снега на Эвересте, была предпринята учеными из Китайской академии наук в апреле-мае 2022 года. Результаты, полученные экспедицией, опубликованы в журнале The Cryosphere.
В своей работе исследователи использовали георадар, позволяющий со сравнительно высокой точностью зондировать слои снега, залегающие под поверхностью. По словам ученых, сам процесс зондирования занял полчаса, но ему предшествовали многие месяцы подготовительной работы. Точность георадара и его способность работать на высотах от семи до восьми тысяч метров над уровнем моря сначала тестировались на ледниках и реках в окрестностях Лхасы, столицы Тибетского автономного района.
Затем экспедиция начала постепенное восхождение к вершине Эвереста по его северному склону. Измерения показали, что глубина снежного покрова на вершине горы даже выше, чем у ее подножия.
Динамика изменений глубины снега на «вершине мира» очень важна для глубокого понимания тех климатических изменений, которые происходят на планете в целом, и в ее высокогорной криосфере, объясняют ученые.