17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Флориде состоялся подводный концерт «русалок»
Они исполняли хиты из «Пиратов Карибского моря» и «Русалочки».
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Во Флориде дайверы надели русалочьи хвосты, отправились под воду и устроили необычный перформанс. Как передает UPI, шоу было приурочено к 39-му ежегодному фестивалю подводной музыки Lower Keys.
Организаторы мероприятия сообщили, что на подводном концерте исполнители-русалки играли на настоящих инструментах. Музыкантов снимали на камеру, а видео транслировалось синхронно с записанной ранее настоящей музыкой.
Репертуар «русалок» включал «Yellow Submarine» группы The Beatles, «Fins» Джимми Баффета, а также песни из фильмов «Пираты Карибского моря» и «Русалочка». Ежегодное мероприятие призвано привлечь внимание к необходимости защиты рифа Лу-Ки в районе Национального морского заповедника Флорида-Кис.
Недавно японские ученые изучили странную и жуткую на вид реликвию — «мумию-русалку». Артефакт оказался не таким древним, как сообщал неизвестный мистификатор.
Олеся Маевская