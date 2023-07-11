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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Подземное изменение климата» может дестабилизировать мегаполисы

Речь идет о разрушительном эффекте от метро.

Источник: Alessandro F. Rotta Loria

Земля под крупнейшими городами планеты нагревается и трансформируется таким образом, что изменения могут привести к повреждению зданий, мостов и транспортных систем. Как показало новое исследование, исходящее от поездов метро тепло повышает температуру почвы, и из-за этого смещается земля под одним американским городом.

Взяв для исследования район Чикаго Луп (США) и данные, полученные от сети беспроводных датчиков температуры за последние три года, ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе построили трехмерную компьютерную модель, показывающую влияние повышения температуры на подземную среду. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Моделирование охватило период в 100 лет: с 1951 года (с момента постройки тоннелей) до 2051-го. Оно показало, что из-за тепла земля медленно сдвигается и оседает по мере высыхания и уплотнения почвы. Причем такой эффект оказывает не только подземный транспорт, но и трубопроводы и кабели.

По мнению ученых, здания мегаполисов вряд ли рухнут из-за медленных деформаций, связанных с нагреванием почвы. Но незначительные сдвиги подповерхностного слоя всего на несколько миллиметров могут вызвать деформацию или подвижность фундамента, а также повлиять на долговечность или эксплуатационные характеристики строительных материалов.

Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.

Олеся Маевская

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