18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Подземное изменение климата» может дестабилизировать мегаполисы
Речь идет о разрушительном эффекте от метро.
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Земля под крупнейшими городами планеты нагревается и трансформируется таким образом, что изменения могут привести к повреждению зданий, мостов и транспортных систем. Как показало новое исследование, исходящее от поездов метро тепло повышает температуру почвы, и из-за этого смещается земля под одним американским городом.
Взяв для исследования район Чикаго Луп (США) и данные, полученные от сети беспроводных датчиков температуры за последние три года, ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе построили трехмерную компьютерную модель, показывающую влияние повышения температуры на подземную среду. Их исследование опубликовано в журнале Nature.
Моделирование охватило период в 100 лет: с 1951 года (с момента постройки тоннелей) до 2051-го. Оно показало, что из-за тепла земля медленно сдвигается и оседает по мере высыхания и уплотнения почвы. Причем такой эффект оказывает не только подземный транспорт, но и трубопроводы и кабели.
По мнению ученых, здания мегаполисов вряд ли рухнут из-за медленных деформаций, связанных с нагреванием почвы. Но незначительные сдвиги подповерхностного слоя всего на несколько миллиметров могут вызвать деформацию или подвижность фундамента, а также повлиять на долговечность или эксплуатационные характеристики строительных материалов.
Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.
Олеся Маевская