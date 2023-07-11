18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 11 июля
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Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.
На Украине национализировали активы российских миллиардеров
Украина национализировала активы компаний, которые, как утверждают в Киеве, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером.
Бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военных армии Белоруссии
После рассредоточения бойцов на учебных полигонах особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий.
Полиция изъяла иномарки на ₽200 млн из-за мошенничества в Чечне
Покупатели автомобилей обратились в полицию.
В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
Он находится в 30 км от столицы страны Рейкьявика.