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Спецоперация на Украине
18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 11 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.

На Украине национализировали активы российских миллиардеров
Украина национализировала активы компаний, которые, как утверждают в Киеве, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военных армии Белоруссии
После рассредоточения бойцов на учебных полигонах особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий.

Полиция изъяла иномарки на ₽200 млн из-за мошенничества в Чечне
Покупатели автомобилей обратились в полицию.

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
Он находится в 30 км от столицы страны Рейкьявика.

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