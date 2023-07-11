В Астрахани отметили День рыбака

Астрахань — один из самых любимых многими рыбаками регион. Еще бы, ведь здесь, в Волге и ее дельте, самой большой речной дельте Европы, во множестве рукавов, протоков и ериков водятся десятки видов рыб. Рыбаки отправляются за окунем, карасем, сомом, щукой, жерехом, судаком и другими.
В этом году астраханцы широко отметили праздник на Петровской набережной. За кулинарную составляющую на мероприятии отвечали повара семи районов области: прямо на месте они готовили уху по своим традиционным рецептам и угощали желающих. За настроение — творческие коллективы с народными песнями.
Ярко выделялся «Рыбацкий дом» социальной сети «Одноклассники», здесь провели активности для детей: они учились создавать рукодельные игрушки, шоперы и браслеты, раскрашивали рисунки рыб, которые затем отправились «плавать» в цифровой аквариум. Взрослые в это время отдохнули в шезлонгах и подзарядили телефоны.
Кстати, если вы предпочитаете не сидеть на берегу с удочкой, а готовить улов и другие блюда, обязательно заходите в «Готовим ОК» — официальную группу «Одноклассников», где можно посмотреть кулинарные шоу или выбрать для себя интересные рецепты.