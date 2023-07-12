Ученые нашли точку, с которой началось «царство» человека на Земле

ТАСС, 11 июля. Геологи предложили использовать прослойки отложений со дна канадского озера Кроуфорд в качестве эталона, который свидетельствует о начале новой геологической эры. Речь идет об антропоцене — времени, когда деятельность человека изменила состав земных пород так, что их стало легко отличить от более старых отложений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Саутгемптонского университета.
«Присутствие плутония в годичных прослойках отложений на дне озера Кроуфорд является четким индикатором того, когда человечество начало доминировать на Земле и оставило глобальный след на планете. Плутоний присутствует в природе лишь в следовых количествах, однако в начале 1950 годов его концентрация начала резко расти по всему миру из-за испытаний первых термоядерных бомб», — сказал профессор Саутгемптонского университета Эндрю Канди, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как считают сторонники этой идеи, в пользу начала антропоцена говорит резкое увеличение темпов вымирания животных и массовые необратимые изменения в экосистемах, спровоцированные человечеством. Эти идеи далеко не всегда находят понимание со стороны геологов, так как для признания новой геологической эры необходимо наличие четко выраженных изменений в структуре пород. Для этого необходим так называемый «золотой гвоздь», эталонная прослойка пород, в которой четко виден переход от одной геологической эры к другой.
Профессор Канди и его коллеги уже много лет проводят систематические поиски этого «золотого гвоздя» в рамках так называемой Антропоценовой рабочей группы (AWG), коллегии ведущих геологов, географов и химиков мира, созданной в 2009 году Международной комиссией по стратиграфии (ICS) для определения времени начала антропоцена. Все последующие годы представители AWG изучали всех возможных кандидатов на роль подобного эталона.
Как отмечается в сообщении, недавно участники рабочей группы пришли к консенсусу, что на роль «золотого гвоздя» больше всего претендуют отложения пород, которые формировались на дне канадского озера Кроуфорд в последние несколько тысяч лет. Эти осадочные породы имеют четкую слоистую структуру, которая позволяет определить точное время начала антропоцена, главным индикатором чего, по словам геологов, служит резкое увеличение концентрации плутония в слоях отложений, сформировавшихся в середине XX века до вступления в 1963 году в силу Договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах.
Участники AWG планируют в ближайшее время передать пробы пород со дна озера Кроуфорд и аргументы в пользу их использования в качестве «золотого гвоздя» в руководящие органы Международной комиссии по стратиграфии. Если эти образцы и научные выкладки будут одобрены участниками ICS в следующем году, то тогда идея начала антропоцена получит первое официальное признание на международном уровне, подытожили исследователи.