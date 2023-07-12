Ученые точно измерили толщину снега на вершине Эвереста Чтобы измерить снежный покров, китайским ученым пришлось совершить восхождение.
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Спецоперация на Украине
12:23 (мск), источник: Life.ru

В России создадут круглогодичные морские курорты

Президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории страны к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее десяти миллионов туристов в год. Их запуск будет способствовать достижению ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», заявил в ходе заседания правкомиссии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Источник: Reuters

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьёзным вкладом в эту копилку», — приводит его слова пресс-служба кабмина РФ в телеграм-канале.

Чернышенко подчеркнул, что курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.

В приоритете Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград и Приморье. Планируется создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие этих курортов предполагает комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре.

«На Байкале уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Новые туристические проекты позволят привлечь порядка 50 млрд рублей частных инвестиций», — добавили в кабмине.

Ранее Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов. По данным ведомства, по состоянию на 5 июля отели Черноморского побережья заполнены на 83%, а Азовского — на 73%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные заметили загадочные отметины на дне Северного Ледовитого океана
Лук и курица резко подорожали: Почему это произошло и что будет с ценами д
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых