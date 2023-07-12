В России создадут круглогодичные морские курорты

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьёзным вкладом в эту копилку», — приводит его слова пресс-служба кабмина РФ в телеграм-канале.
Чернышенко подчеркнул, что курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.
В приоритете Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград и Приморье. Планируется создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие этих курортов предполагает комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре.
«На Байкале уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Новые туристические проекты позволят привлечь порядка 50 млрд рублей частных инвестиций», — добавили в кабмине.
Ранее Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов. По данным ведомства, по состоянию на 5 июля отели Черноморского побережья заполнены на 83%, а Азовского — на 73%.