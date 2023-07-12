Геологи обнаружили в Африке следы древнейших ледников в истории Земли

«Мы обнаружили рядом с золотыми приисками в ЮАР великолепно сохранившиеся ледниковые отложения. Эта область — одна из немногих, дошедших до наших дней практически неизменной с ранних времен. Эти отложения представляют собой окаменевшие морены, по сути, обломки пород, которые оставил за собой тающий и отступающий ледник», — сообщил профессор Орегонского университета в Юджине Илья Биндеман, чьи слова приводит пресс-служба EAG.
Биндеман подчеркнул, что это древнейшие моренные отложения из когда-либо изученных.
Ледниковые отложения были найдены под крупнейшим месторождением золотой руды в мире — Витватерсранд. Оно расположено к юго-западу от столицы ЮАР Йоханнесбурга. Ученые взяли образцы породы, по внешнему виду похожую на ледниковую и сравнили количество разных изотопов в ее составе.
Они провели анализ трех изотопов кислорода — 16O, 17O, и 18O. Это молекулы кислорода с немного разной массой, их номера отражают разное суммарное число протонов и нейтронов в ядре атомов. Анализ помог подтвердить, что наносы обломков были сделаны именно ледниками: исследователи нашли очень мало кислорода-18 и много кислорода-17 в этих породах, что говорит о минусовых температурах, в которых те формировались.
Долгое время геологи считали, что первое глобальное оледенение в истории нашей планеты произошло примерно 720−630 млн лет назад, во второй половине неопротерозойской эры. Существует предположение, что в эту эпоху, так называемый криогениевый период, вся поверхность Земли, за исключением экваториальных регионов, как минимум дважды полностью покрывалась льдом на десятки миллионов лет. Эта гипотеза носит название «Земля-снежок».
Новые свидетельства говорят о том, что Земля потенциально пережила еще более древний период глобального или очень значительного оледенения около 2,9 млрд лет назад. Насколько сильным и продолжительным было это оледенение, а также причины его начала и завершения пока остаются загадкой для геологов.
Как отмечают исследователи, открытые ими породы могут указывать, что 2,9 млрд лет назад Земля пережила глобальное или же частичное оледенение, в рамках которого значительная часть, но не вся поверхность планеты была покрыта льдом. Либо территория, на которой были найдены окаменевшие морены, три миллиарда лет назад находилась гораздо ближе к полюсу.
Исследователи надеются получить окончательный ответ на этот вопрос в ходе последующих поисков и изучения других отложений той же эпохи. Присутствие или отсутствие аналогичных изотопных следов древних ледников в других уголках мира поможет сделать наиболее точные выводы, подытожили ученые.