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16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону «Троица» Андрея Рублева передали в Троице-Сергиеву лавру, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Источник: © РИА Новости

«Двенадцатого июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соглашение подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.

В мае Владимир Путин принял решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

По 18 июля включительно «Троице» можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем.

«Троицу» — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.

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